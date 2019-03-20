На Тенерифе бастуют работники трамвайных линий

Работники трамвайных линий на острове Тенерифе объявили о продолжении забастовки. Частичные приостановки работ будут длиться от 50 минут до 2 часов. Минимальный уровень предоставления услуг на трамвайных линиях будет составлять 75%.
Дирекция Metrotenerife и забастовочный комитет планируют продолжить переговоры на этой неделе, чтобы приблизиться к окончательному соглашению, которое позволило бы восстановить нормальную работу системы общественного транспорта.
Работодатель подчёркивает свою готовность к переговорам, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.
Если договорённость не будет достигнута, с 1 апреля работники планируют объявить бессрочную забастовку.Темы: Общество