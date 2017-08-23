Рынок Бокерия пострадал от стихийных краж во время теракта

По словам очевидцев, заметив, что продавца нет на месте, люди пытались унести хоть что-нибудь ценное, а некоторые просто подбирали с пола мобильные телефоны, солнечные очки и другие вещи, которые выронили бежавшие в толпе люди. При этом свидетели отмечают, что во многих случаях кражи совершали обычные, прилично одетые люди, в других же продавцы узнали бездомных, живущих на близлежащих улицах, которые зачастую выпрашивают на рынке милостыню.

Как сообщает газета La Vanguardia, продавцы и владельцы торговых точек на рынке Бокерия в Барселоне жалуются на волну краж, прокатившуюся по рынку во время теракта в минувший четверг, 17 августа.

Часть толпы, охваченная паникой, пыталась скрыться с места трагедии, произошедшей всего в нескольких десятках метров от Бокерии, через территорию рынка. Из-за неразберихи многие торговцы в момент случившегося попросту забыли закрыть прилавки. До того, как полиция приступила к эвакуации людей, воры смогли воспользоваться царившим хаосом.

В ряде торговых точек из кассы пропали наличные деньги, в других воры унесли кассу целиком. Некоторым повезло больше и они обнаружили лишь следы попыток взлома.