Испанию накрывает волна исламофобии

После терактов в Барселоне и Камбрильсе сразу в нескольких городах Испании зафиксированы случаи проявления исламофобии.

Так, на следующий день после терактов на дверях мечети в городе Монблан (Таррагона) появились антимусульманские надписи. Актам вандализма на почве ксенофобии также подверглось здание Консульства Марокко в Таррагоне.

В Мадриде группа неонацистов в пятницу прервала минуту молчания, посвящённую жертвам террористических атак. Участников акции, развернувших плакаты с враждебными лозунгами, задержала местная полиция. Фашистская организация Hogar Social подтвердила в социальных сетях свою причастность к этому инциденту у мэрии Мадрида.

В центре Барселоны также прошла несанкционированная демонстрация неонацистов.

Мусульманская община в Испании, в свою очередь, в открытом письме осудила теракты, назвав действия нападавших "жестокими и негуманными". В тексте письма также особо подчёркивается неприятие террористической деятельности, порочащей ислам.