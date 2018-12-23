Родственник короля Испании, отбывающий наказание в женской тюрьме, выбил себе велотренажер

Тюрьма Бриевы представляет собой исправительное учреждение для женщин, и Урдангарин выбрал его сам. Муж инфанты Кристины и зять короля Испании обратился в суд Вальядолида после того, как в тюрьме отклонили его просьбу о велотренажёре, потребность в котором Урдангарин обосновал терапевтическими целями. Он отметил, что в исправительном учреждении нет тренажёрного зала и ему приходится использовать спортинвентарь в то время, пока он не занят заключёнными женщинами. К тому же, велосипеды, имеющиеся в наличии в тюрьме, оказались для него малы.

Суд принял аргументы осуждённого и удовлетворил его жалобу.