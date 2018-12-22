Рафаэль Надаль пожертвовал миллион евро пострадавшим от наводнения на Майорке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль направил 1 миллион евро на помощь пострадавшим от наводнения, которое обрушилось в минувшем октябре на муниципалитет Сан-Лоренсо на острове Майорка.

Об этом сообщает издание Diario de Mallorca, сам же спортсмен не распространяется на эту тему.

Надаль – уроженец Майорки, и после случившегося прибыл на остров, чтобы оказать посильную помощь местны жителям в ликвидации последствий наводнения, жертвами которого стали 13 человек. Несмотря на то, что теннисист не предавал это огласке, на него обрушился шквал критики со стороны тех, кто счёл его инициативу рекламным ходом.

Несколько дней назад Надаль также объявил о проведении благотворительного турнира, который первая ракетка мира организует в сотрудничестве с гольфистом Хосе Марией Оласабалем. Вырученные от мероприятия средства также будут переданы в Сан-Лоренсо.