Родители детей с «синдромом оборотня» хотят засудить фармацевтов

Родители детей, заболевших гипертрихозом («синдром оборотня») в Испании после приема препарата, предназначенного для лечения желудка, готовят иск к фармацевтической компании.
Компания Farma-Quimica допустила попадание в испанские аптеки под видом омепразола препарата, содержащего миноксидил - вещество, стимулирующее рост волос. В результате около 20 детей заболели гипертрихозом.
Препарат был отозван из аптек в июле, а деятельность фармацевтической компании приостановлена на время расследования.Темы: Общество