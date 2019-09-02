Власти Михаса отказались облегчить участь осликов, ограничив вес наездников

Местные активисты составили целый план действий, но он был отвергнут властями. В частности, предлагалось ограничить вес для туристов, желающих прокатиться на ослике, 80 килограммами. В качестве альтернативы для таких клиентов могут быть прогулки на специальных повозках.

Кроме того, инициативная группа обратила внимание на недостаточное соответствие условий содержания осликов санитарным нормам. И потребовала расширить загоны, где находятся животные, чтобы ослики могли гулять по территории. Активисты также потребовали установить там вебкамеры, чтобы все желающие могли наблюдать за стойлом и тем, в каких условиях содержатся ослы.

Однако местные власти проект забраковали, заявив, что «не видят здесь больших проблем». А вебкамеры и вовсе сочли вторжением в частную жизнь. Активисты возмущены таким ответом, а также бездействием широкой общественности. Они считают, что все просто боятся связываться с цыганскими кланами, которым принадлежит этот бизнес.

В 2014 году зоозащитников потрясла история, которая произошла под Рождество в городке Лусена (Кордова). Там 38-летний испанец крупного телосложения запрыгнул на осла, задействованного в живом вертепе в городке. Ослику было всего несколько месяцев. Он помучался два дня и умер.

Что касается Михаса, то история бурротакси здесь уходит в 1960-е годы, когда в регионе начался туристический бум. Путешественники с интересом следили за рабочими, возвращавшимися на ослах с каменоломен, просили сфотографироваться с животными и прокатиться на них верхом. Постепенно ослики превратились в необычный вид туристического транспорта и стали одной из главных достопримечательностей Михаса.