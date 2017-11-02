Работника супермаркета в Барселоне уволили за чрезмерное усердие

Сотрудник супермаркета Lidl в Барселоне уволен из-за чрезмерного усердия на работе. Он приходил на работу за несколько часов до начала своей смены, чтобы подготовить магазин к приходу покупателей.

Мужчина проработал в сети 12 лет, однако администрация супермаркета неоднократно получала жалобы от других сотрудников из-за его ранних появлений.

Официальная причина увольнения – «серьёзное нарушение трудового распорядка». Отмечается, что мужчина, приходя намного раньше установленного времени, делал заказы, менял цены и заполнял полки товарами, не регистрируя при этом начало своей смены. В Lidl отмечают, что это является нарушением политики компании, которая предполагает оплату труда в точном соответствии с отработанным временем.