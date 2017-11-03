Сотрудница туристического центра Барселоны получила награду за активность во время теракта

30-летняя женщина работает в инфоцентрах с 2012 года. В день теракта у неё был выходной, однако, узнав о происходящем на улицах Барселоны, она отправилась в центр города, чтобы помочь гостям каталонской столицы, оказавшимся в гуще событий, пишет газета La Vanguardia. Мартин помогала заблудившимся туристам найти дорогу к отелям, приходила на помощь тем, кто нуждался в лекарствах или потерял документы, и просто успокаивала тех, кто был сильно взволнован. Владеющая четырьмя языками женщина также оказывала содействие сотрудникам полиции в качестве переводчицы. Она провела в центре Барселоны пять часов, с 21:30 до 02:30.

Начальница Мартин, узнав о поступке неравнодушной сотрудницы, связалась с TIC Hostmanship Award и выдвинула её кандидатуру на премию. В европейской ассоциации высоко оценили стремление молодой женщины помочь пострадавшим, отметив её решимость пожертвовать собственной безопасностью для того, чтобы помочь туристам в трудной ситуации.

В качестве награды Мартин отправится в Будапешт, где проведёт шесть дней, в течение которых её коллеги не только поделятся своим опытом, но и покажут город во всей красе, а в заключение путешествия женщина посетит конгресс TIC Experto Meeting, где соберутся профессионалы туристического сектора со всей Европы.