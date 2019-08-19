Правительство Испании предложило ближайший порт для судна Open Arms

Власти Испании предложили судну Open Arms, на котором находятся более 100 мигрантов, ближайший порт на его пути. Ранее владельцы Open Arms отвергли предложение высадится в Альхесирасе (Кадис), до которого им плыть шесть дней. В ответ испанское правительство поинтересовалось у представителей Open Arms, что им необходимо для благополучного плавания и какой порт они считают приемлемым для высадки. Об этом сообщает информационное агентство EFE.
В частности, были предложены порты Пальмы (Майорка) и Маона (Менорка). Глава Балеарских островов Кармен Кальво пообещала подготовить любой из этих порохов к приему мигрантов.Темы: Общество