Обезьяны Гибралтара под угрозой вымирания

Обезьяны Гибралтара сейчас имеют наибольшую популяцию в Марокко и Алжире, но могут исчезнуть в ближайшие годы из-за разрушения среды обитания и незаконных продаж в Европе, которые в основном проходят через Испанию.

Эта ситуация обсуждалась на этой неделе на семнадцатой встрече, посвященной Конвенции о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. Она прошла в Йоханнесбурге, где делегаты стран-участниц согласились, что необходим самый высокий уровень защиты редких приматов.

Общая численность африканских приматов, которые живут к северу от Сахары, в 1977 году составляла 23 тысячи. 17 тысяч из них - в Марокко, где сейчас осталось только 6-7 тысяч обезьян Гибралтара.

Разрушение среды обитания – главная причина сокращения численности вида, но кроме того, местные жители, которые живут и работают в европейских странах, вывозят обезьян на продажу. Одно животное можно продать за 2-4 тысячи евро. Обычно объявление о таких экзотических домашних питомцах можно найти в Интернете. Основные страны, где происходит сбыт: Испания, Франция, Бельгия и Голландия.