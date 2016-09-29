СМИ: король Испании предлагал 2 млн евро за снятие обвинений с инфанты

В распоряжении газеты El Mundo появилась запись разговора от 10 декабря 2015 года, в которой генеральный секретарь общественной организации «Чистые руки» Мигель Бернард, который сейчас находится в тюрьме по обвинению в вымогательстве, сообщил своему адвокату Вирджинии Лопес Негрете о том, что король Хуан Карлос предлагал 2 млн евро наличными за снятие обвинений с инфанты Кристины.

Адвокат говорит, что предложение было отвергнуто и если бы его хотели принять, то сделали бы это до судебного процесса о финансовых махинациях: «Мне сказали следующее. Предложение короля - 2 миллиона наличными, чтобы не осталось никаких следов. Другие судебные расходы, около 300-400 тысяч евро, могут быть компенсированы отдельно». На записи адвокат говорит: «Они хотят откупиться от нас двумя миллионами, сукины дети».

Предложение якобы поступило от окружения короля в прошлом году до начала процесса о финансовых махинациях, который проходил с 11 января по 22 июня.