На Балеарских островах станет больше женщин-полицейских

На Балеарских островах был выдвинут новый проект закона о координировании местной полиции, направленный на увеличение числа женщин в полиции. Как сообщает газета El Mundo, в настоящее время в рядах сотрудников полиции мужчин в 10 раз больше чем женщин, причём на руководящих постах этот разрыв является ещё более значительным.

По данным исследования, проведённого Институтом общественной безопасности Балеарских островов, в 67 населённых пунктах архипелага, где присутствует местная полиция, работает 213 женщин и 2290 мужчин, что в процентном соотношении составляет 8,5% и 91,5%, соответственно. Кроме того, женщины занимают лишь 3,6% руководящих постов в полиции архипелага.

Совет правительства Балеарских островов одобрил внесение изменений в закон о координировании полиции в конце июля, после чего законопроект был направлен на рассмотрение в местный парламент. Документ предполагает принятие мер, которые должны остановить наметившуюся тенденцию к увеличению доли мужчин в полиции. В частности, предлагается бороться со стереотипом о полицейской службе как о мужской профессии.

Статистика по стране в целом говорит о том, что в Гражданской гвардии служит 6,4% женщин, в Национальной полиции – 13%, в баскской полиции – 10,2%. Наиболее значимое присутствие женщин в правоохранительных органах наблюдается в каталонской полиции, где этот показатель находится на уровне 21,2%, что соответствует средней квоте, установленной в Евросоюзе.