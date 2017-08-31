Тысячи испанцев хотят узнать правду о пропавших в XX веке родственниках

30 августа в мире отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений. Организация по защите прав человека Amnesty International приурочила к этому дню запуск глобальной кампании, призванной привлечь внимание общественности к этой проблеме. Как сообщает издание 20 minutos, в Испании основные усилия в рамках проекта будут направлены на сбор подписей в поддержку петиции в адрес правительства с требованием провести соответствующие расследования и установить местонахождение лиц, пропавших без вести в годы Гражданской войны и в эпоху франкизма. Свои подписи под прошением уже поставили более 180 тысяч человек.

По данным Amnesty International, из 114 тысяч случаев нарушения международного права в период Гражданской войны и нахождения у власти Франсиско Франко большинство связаны именно с насильственными исчезновениями. В неправительственной организации утверждают, что тысячи испанских семей по-прежнему не имеют достоверной информации о пропавших родственниках и не получили какой-либо компенсации.

Отмечается, что за последние пять лет, по меньшей мере, пять органов ООН указывали на то, что в Испании не проводятся расследования, относящиеся к этому периоду. Как сообщает Amnesty International, в мае текущего года испанский Конгресс депутатов поддержал предложение потребовать от правительства принять международные рекомендации и провести разбирательства.

За пределами Испании, по подсчётам правозащитников, с 1980 года произошло более 44 тысяч случаев насильственного исчезновения людей в 91 стране. Наибольшее число исчезновений зафиксировано в Ираке (16 560 человек) и на Шри-Ланке (12 349 человек). В Аргентине, Алжире, Гватемале и Перу этот показатель превышает 3 тысячи.