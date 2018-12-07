Мэрия Мадрида установила лимит на прокат электросамокатов

Мэрия Мадрида ввела ограничения на количество электрических самокатов в городе. Отныне в общей сложности в испанской столице должно быть не более 10 тысяч арендных электросамокатов. Дополнительно устанавливаются лимиты для каждого района.