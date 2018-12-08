В Мадриде освистали премьера и встретили овациями короля

Председатель испанского правительства Педро Санчес был освистан у входа в Конгресс перед церемонией, посвящённой 40-летию конституции страны.

Чтобы увидеть прибытие всех приглашённых, на улице Сан-Херонимо собрались десятки зрителей, которые осыпали недовольными криками и свистом не только действующего премьер-министра, но и экс-главу правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, а также министра юстиции Фернандо Гранде-Марласку.

Вслед за ними прибыли члены королевской семьи, которые поприветствовали Санчеса, председателя Конгресса Ану Пастор и председателя Сената Пио Гарсия Эскудеро.

Уже в самом парламенте перед началом церемонии королевскую семью встретили бурными овациями, которые продолжались более минуты. Среди аплодировавших монархам стоя были бывшие премьер-министры Мариано Рахой, Хосе Луис Родригес Сапатеро, Хосе Мария Аснар и Фелипе Гонсалес.