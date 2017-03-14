Мэрия Мадрида представила новый план транспортной реорганизации города

Мэрия Мадрида представила План повышения качества воздуха и борьбы с климатическими изменениями, который включает в себя ряд запретов, связанных с дорожным движением, рассчитанных на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Как сообщает газета ABC, самыми заметными шагами станут запрет на движение старых автомобилей начиная с 2025 года, а также на парковку в Зоне регулируемой стоянки (SER) начиная с 2020 года.

В соответствии с новым планом в центре Мадрида будет создана зона нулевых выбросов (Área Central Cero Emisiones), которая заменит зоны, где приоритетом обладают резиденты (Áreas de Prioridad Residencial). Ее оборудование повлечет за собой ремонтные работы на въездах в город, ограничение скорости движения по окружной трассе М-30 до 70 км/ч, расширение велосипедных полос и создание дополнительных парковок. Важную роль в реализации нового плана сыграет общественный транспорт, поэтому в ближайшие годы парк муниципальной автобусной компании EMT будет полностью обновлен. Процесс завершится к 2020 году. В свою очередь, на переход на электромобили представителям сектора такси выделят более миллиона евро.

Меры в рамках вышеупомянутого плана будут применяться постепенно. Первая фаза придется на период с 2018 по 2020 годы, а остальной процесс будет реализован планомерно до 2030 года. Ожидается ,что к 2020 году внутри кольца М-30 не смогут парковаться автомобили, не имеющие специальной экологической наклейки, выдаваемой Генеральным управлением дорожного движения (DGT). С 2025 года этот запрет будет распространяться на их перемещения по всему городу и коснется машин с бензиновыми двигателями, выпущенными до 2000 года, и дизельных автомобилей, произведенных до 2006-го. По подсчетам муниципальных властей, к 2020-2025 годам их доля будет составлять около 20%.

План, на реализацию которого мэрия планирует потратить 543,9 миллиона евро, включает в себя 30 мер, связанных с четырьмя основными направлениями: устойчивой мобильностью, управлением вредными выбросами на муниципальном уровне, адаптацией города к борьбе с изменениями климата и координацией с другими администрациями. Представители городской администрации отмечают, что его основная задача заключается в снижении уровня выбросов оксида азота (IV) на 15% к 2020 году и на 50% к 2030-му.