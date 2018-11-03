Королева София отметила 80-летний юбилей в кругу семьи и друзей

2 ноября матери короля Испании Фелипе VI королеве Софии исполнилось 80 лет. Юбилей донья София отметила в окружении родных и близких.

Первые поздравления донья София получила за завтраком во Дворце Сарсуэла, на котором присутствовали её дети, внуки и самые близкие друзья. Королеву-консорт поздравили члены королевской семьи: дон Фелипе, донья Летисия, принцесса Леонор и принцесса София.

Этот день стал особенным для королевской семьи, поскольку донье Софии удалось собрать вместе троих детей, которые отдалились друг от друга, в первую очередь, из-за скандального «дела Ноос», в которое вовлечён муж инфанты Кристины Иньяки Урдангарин. Младшая дочь королевы Софии, тем не менее уже несколько дней гостит в королевском дворце.

На подъезде к Сарсуэле были замечены инфанта Элена, инфанта Маргарита и Карлос Сурита, Симеон II и Маргарита Гомес Асебо, племянники королевы принц греческий Николай и принцесса Алексия в сопровождении Карлоса Моралеса.

Также на праздновании юбилея присутствовала королева Иордании Нур-аль-Хусейн, которая считается одной из самых близких подруг доньи Софии, а также Пласидо Доминго с женой и маркизы де Исаси.

После праздничной трапезы дон Хуан Карлос, донья София, дон Фелипе и донья Летисия посетили Высшую музыкальную школу имени королевы Софии, где прошёл концерт по случаю юбилея.