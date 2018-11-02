Два гибралтарских таксиста отказались везти 93-летнюю женщину в инвалидном кресле

Гибралтарская служба такси отстранила от работы двух водителей, после того как они отказали в услугах 93-летней женщине в инвалидном кресле.

У обладательницы Ордена Британской Империи Мариолы Саммерфилд нет ног., и она должна регулярно принимать транквилизаторы. Инцидент произошёл в один из дней, когда на Пиренейский полуостров обрушились сильные осадки, но, несмотря на непогоду, таксисты оставили пожилую женщину на улице, трижды отказав ей в поездке. В тот день она возвращалась с празднования дня рождения своего внука.

Как рассказала семья пострадавшей, для неё заранее заказали автомобиль Гибралтарской ассоциации такси и предупредили об ограниченных физических возможностях пассажирки. Родственники отметили, что первый водитель отказался везти женщину, сославшись на то, что приехал за другим клиентом, а другой водитель просто уехал без пассажиров.

Саммерфилд была удостоена Превосходнейшего ордена Британской империи за вклад в защиту суверенитета Британской заморской территории.

Гибралтарская ассоциация такси принесла свои извинения Саммерфилд и её семье, а также пригласила на встречу, чтобы разобраться в произошедшем. В организации отмечают, что причастные к инциденту водители всегда характеризовались «высоким профессионализмом и вежливостью в общении».