Королева Летисия приедет на финал турнира по женскому футболу

Королева Испании Летисия будет присутствовать на финале Кубка Королевы по футболу среди женщин, который пройдёт в Гранаде.

Присутствие королевы на стадионе Los Cármenes подтвердило руководство Испанской королевской ассоциации по футболу, а также Королевский дворец. Отмечается, что королева впервые посетит это мероприятие. В предыдущие годы в адрес Короны звучала критика, поскольку никто из членов королевской семьи не приезжал на турнир.

Финальный матч запланирован на 11 мая, но его участники пока не определены. Этап 1/4 стартует 30 января и включает матчи «Леванте»-«Севилья», «Мадрид»-«Барселона», «Реал-Сосьедад»-«Райо-Вальекано» и «Атлетик»-«Атлетико Мадрид».