В Баньолесе почтили память женщины, убитой приёмной дочерью из России

Десятки жителей Баньолеса (Жирона) собрались в пятницу, 11 января, у стен городской мэрии, чтобы почтить пятью минутами молчания память 53-летней женщины, которая двумя днями ранее была зарезана в собственном доме приёмной дочерью из России.

17-летняя девушка созналась в содеянном, и была направлена в лечебную исправительную колонию для несовершеннолетних.

На акции присутствовал мэр города Микель Ногер. В Баньолесе в связи со случившимся был объявлен двухдневный траур.

Глава муниципалитета по завершении акции сообщил журналистам, что с семьёй работали социальные службы, в связи с психологическими проблемами девушки. Мэр не вдавался в детали, ссылаясь на тайну следствия, но добавил, что каких-либо обращений по поводу насилия в семье не поступало.

Ногер выразил соболезнования родным и близким убитой от имени мэрии, а также подчеркнул, что весь Баньолес скорбит о случившемся. К тому же, он пообщался с родственниками женщины и предложил им содействие со стороны городских властей.