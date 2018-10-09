Король и королева Испании посетили выставку Миро и поужинали с президентом и первой леди Франции

Король Фелипе VI и королева Летисия встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит Макрон на выставке Жоана Миро, которая проходит в Париже

Несмотря на то, что изначально было запланировано официальное мероприятие в Елисейском дворце, позже было решено провести ужин в неформальной обстановке в одном из ресторанов французской столицы.

На выставке «Миро, цвет моих снов» (Miró, la couleur de mes rêves), которая проходит в Большом дворце, короля и королеву также сопровождал министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао, а куратор выставки Жан-Луи Прат во время визита рассказал монархам о творчестве Миро.

Мероприятие организовано спустя 44 года после исторической выставки художника в Большом дворце в 1974 году. Экспозиция включает более 150 работ, многие из которых раньше во Франции не выставлялись. Среди них картины, скульптуры, эскизы и керамика из государственных и частных коллекций, которые хронологически иллюстрируют эволюцию техники и стиля Миро.

Для выставки некоторые работы были предоставлены испанскими музеями: Центром искусств королевы Софии, Музеем Тиссена-Борнемисыа, Фондом Жоана Миро, Фондом Миро на Майорке, Фондом Mapfre и Фондом Хуана Марча.

Выставка продлится до 4 февраля 2019 года.