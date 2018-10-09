Евродепутаты обратились к Папе Римскому, чтобы он запретил перезахоронение Франко

Восемь испанских депутатов Европарламента запросили аудиенцию у Папы Франциска, чтобы попросить содействия в отмене решения о перезахоронении останков Франсиско Франко в соборе Святой Альмудены в Мадриде.

В эту группу вошли представители Социалистической рабочей партии Испании (PSOE), Националистической баскской партии (PNV), Националистического галисийского блока (BNG), партии «Левые республиканцы Каталонии» (ERC), Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) и партии «Инициатива за Каталонию – Зелёные» (ICV).

Евродепутаты считают, что решение о перезахоронении Франко, с одной стороны является оскорблением жертв диктатуры, а с другой, может превратить собор в центр паломничества ультраправых организаций, как это происходит сейчас в Долине павших под Мадридом. Они также убеждены, что этот шаг никоим образом не поможет закрыть тёмную страницу истории испанской политики, но при этом может «вскрыть старые раны и спровоцировать конфликты». Политики надеются, что Папа Римский сможет повлиять на испанскую церковь, которая согласовала перенос останков.