Клубы на Ибице больше не будут использовать женские тела для рекламы

На самом тусовочном острове Испании Ибице преобладает реклама ночных клубов и баров, но с каждым разом на плакатах всё реже встречаются женские тела с выраженной сексуальностью, которые заведения использовали для привлечения клиентов.

Как отмечают в феминистской организации Podemos, ночная жизнь на острове в определённый момент «дошла до точки невозврата», сформировав искажённое представление о женщинах, которые приходят на вечеринки. По словам феминисток, ситуация стала меняться после Четвёртого международного конгресса ночных развлечений, который проходил на Ибице год назад. На нём представители администрации острова указали на сексистский характер рекламы многих ночных заведений и туроператоров. По их мнению, это не только унижает женщину, но и становится одной из причин сексуальной агрессии. К тому же власти считают, что отказ от изображения женщин как сексуальных объектов в рекламе и других источниках позволит изменить отношение общества к женщине и сократить домогательства.

Призывы подействовали на ночные клубы Ибицы и последнее обращение, связанное с сексистской рекламой, было зарегистрировано в июле 2017 года.

Феминистки выразили «удовлетворённость» сменой тенденций, но добавили, что продолжат борьбу против сексизма до его полного искоренения на острове.