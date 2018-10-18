Семейный врач из Испании стала лучшей в Ибероамерике

Всемирная организация семейных врачей (Wonca) наградила премиями лучших специалистов мира. В ибероамериканском регионе главная награда досталась испанке Веронике Касадо, которая работает в клинике Centro de Salud de Parquesol в Вальядолиде.

Жюри выбирало лучших врачей во время конференции Wonca, и кандидатура испанского доктора была одобрена единогласно. Организация отметила высокий профессиональный уровень Касадо как специалиста, который предоставляет помощь на основе комплексной оценки. Также жюри высоко оценило такие качества врача как способность принимать решения, работа в команде и взаимодействие с пациентами.

Касадо принадлежит к Испанскому обществу семейной медицины. Она специализируется на этой сфере с 1986 года, в 1987 получила звание доктора медицины и хирургии, а с 1989 работает в клинике Вальядолида.

Касадо рассказала, что ежедневная работа семейного врача в Испании сопряжена с трудностями, а кризис сказался на финансировании сферы здравоохранения. Она отмечает, что для этой специализации требуются обширные знания, а также любовь к своему делу, гуманизм, профессиональность, этика и коммуникабельность. Лучший семейный врач рассказала, что работает с 1600 пациентами и ежедневно принимает 35-40 человек, а в периоды эпидемий их число достигает 50-60 в день.