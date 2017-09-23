Каждый третий молодой испанец ищет партнёра для секса через мобильные приложения

31,5% испанцев признаются, что ищут партнёра для секса с помощью мобильных приложений. Такие результаты показало исследование компании Control «Испанская молодёжь и секс», проведённое путём опросов 2 тысяч человек в возрасте 18-35 лет. 36,7% также признались в том, что занимались виртуальным сексом, а 24% - в том, что отправляли по мобильному телефону материалы сексуального содержания.

По данным исследования, 64,8% испанцев занимаются сексом по меньшей мере один раз в неделю. 83,5% заявили, что удовлетворены своей половой жизнью.

Большинство респондентов (50,3%) считает, что идеальное количество секса – один раз в 2-3 дня, однако, лишь 31,1% опрошенных занимаются сексом с такой частотой.

В 41% случаев респонденты сообщили о проблемах с достижением оргазма, среди женщин этот показатель составляет 61%, а среди мужчин – 21,1%. Симулируют оргазм 53,3% женщин и всего 16% мужчин.

Среди сексуальных фантазий у мужчин преобладает секс втроём (50,5%), а у женщин – теледильдоника или мастурбация с помощью дистанционного управления (36,7%).

Важность предварительных ласк отмечают 87% мужчин и 85,7% женщин. При этом большинство представителей обоих полов сходятся в том, что прелюдия должна длиться от 10 до 30 минут.

Наиболее популярным методом контрацепции среди испанцев по-прежнему остаётся презерватив (66,3%), а излюбленными местами для занятия сексом являются кровать (73,9%), диван (11,3%) и душ (7,6%).