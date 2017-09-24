Фонд Дали требует от Пилар Абель оплаты судебных издержек

Как сообщает агентство Europa Press, юристы аргументируют своё требование тем, что Абель действовала легкомысленно, а её заявления не были обоснованы. В фонде Дали заявили, что следует привлекать к ответственности тех, кто столь фривольным образом подаёт такие серьёзные иски. Кроме того, в организации отмечают, что в данном случае правда была установлена научным путём – анализ ДНК после эксгумации тела художника-сюрреалиста показал, что он не является отцом Абель.

Суд первой инстанции Мадрида №11 вынесет окончательное решение по этому делу на следующей неделе. Сама истица опровергает результаты теста и намерена, в случае отрицательного решения испанского суда, продолжать судебные разбирательства и, при необходимости, обратиться в Европейский суд по правам человека.