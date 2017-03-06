Каталонские активисты борются с торговлей оливковыми деревьями

Гражданская платформа Salvem el Montsià начала активную борьбу с оптовыми покупателями многовековых оливковых деревьев, пишет La Vanguardia. Жители комарки Монсия выступают против расхищения этих растений, имеющих высокую культурную и биологическую ценность. Зачастую они выставляются на продажу, что приводит к обеднению местного ландшафта. "Некоторые пытаются купить оливковые деревья, возраст которых составляет более ста лет, чтобы посадить их в своем саду", - говорит один из представителей движения Жорди Монфорте.

Платформа Salvem el Montsià была основана около двух лет назад местными жителями, обеспокоенными проблемами окружающей среды. Вышеупомянутая проблема оливковых деревьев существует уже много лет и имеет ярко выраженный культурный аспект. "Растения подобного рода имеют высокую ценность с точки зрения природного интереса, но у этого вопроса есть и культурная составляющая, которая касается как ценности деревьев для нашего ландшафта, так и их исторической важности", - отмечает Монфорте. По его словам, масло, получаемое из местных оливок, имеет более высокую стоимость и гастрономическую ценность.

По данным платформы, в комарке Монсия произрастает около 4 900 оливковых деревьев, возраст которых составляет несколько веков или даже тысячелетий. По этой причине активисты требуют применить закон, который позволяет поместить под защиту растения, представляющие особый интерес. Подобный регламент уже действует в Валенсии. "Ореол произрастания оливковых деревьев распространяется на оба берега реки Сения и не подчиняется административно-территориальному устройству. Необходимо совместными усилиями найти решение общей проблемы", - считают представители Salvem el Montsià. Члены объединения занимаются в основном распространением информации о местных экологических проблемах и не исключают возможности участия в мероприятиях, направленных на защиту природного наследия.

В последнее время состоятельные европейцы охотно покупают столетние оливковые деревья и высаживают их у себя на родине.