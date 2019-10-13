Исследование BBVA: испанцы больше других европейцев довольны своей жизнью

Испанцы - на первом месте в Европе по удовлетворенности своей жизнью. Об этом говорится в докладе фонда BBVA «Международное исследование ценностей». В исследовании показатели приводятся отдельно для Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. А для всех остальных стран высчитывался общий показатель.
Учитывались все составляющие жизни современного человека: вовлеченность в политику и общественную жизнь, озабоченность глобальными проблемами, медиасреда, религия, экология, этические нормы, чтение книг и т.д.
По совокупности всех факторов Испания получила 7,6 балла из 10 возможных. У Великобритании - 7,4 балла. У Германии, Франции и общей группы «Остальные страны» - по 7,2 балла. А у Италии - 7 баллов.
Исследование получилось большое и подробное. Полностью с ним можно ознакомиться здесь.Темы: Общество