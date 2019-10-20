В Мадриде учащихся пересадили за парты с тренажёрами

Институт Антонио Фрагуас (Forges) в Мадриде оснастил классы тренажерами для ног, которые расположены прямо под партами.
Теперь учащиеся прямо во время занятий нажимают на педали. «Мы обеспокоены тем, что ученики недостаточно занимаются спортом и ведут сидячий образ жизни: мобильные телефоны, телевизор, компьютер», - объяснил профессор Хуан Торральба.
Теперь, по его словам, как минимум один час в день студенты занимаются физическими упражнениями, не отрываясь от учебного процесса.Темы: Общество Мадрид