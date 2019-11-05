Испанского банкира судят за попытку вывезти картину Пикассо

В Мадриде начался судебный процесс над банкиром Хайме Ботином, которого обвиняют в попытке вывезти из Испании картину Пабло Пикассо "Голова молодой женщины». Произведение искусства оценивается в 26 млн евро.
По версии следствия, в 2015 году Ботин на борту своей яхты привез картину на Корсику. Далее он попытался на самолете отправить ее в Швейцарию, где ее должны были купить. Однако таможня конфисковала картину, не найдя необходимых документов на вывоз. Позже полотно передали Испании.
Если вина банкира будет доказана, его ждут четыре года тюрьмы и крупный штраф.Темы: Общество Мадрид