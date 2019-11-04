Испания - лучшая европейская страна для безмятежной старости

Испания возглавила рейтинг стран, больше других подходящих для комфортной жизни пенсионеров. Исследование проводила компания Blacktower Financial Management.
При составлении рейтинга учитывались цены на продукты питания и содержание жилья, уровень преступности, продолжительность жизни, доступность недвижимости, средний возраст местных жителей. По совокупности эти факторов Испания заняла первое место.
Составители рейтинга отмечают «красоту пейзажей, городов и деревушек» в Испании. И особенно выделяют число солнечных дней в году. Это делает страну идеальным местом, чтобы встретить старость, подчеркивают эксперты.
На втором месте - Финляндия. Италия - на третьем.
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