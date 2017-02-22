Испанский суд признал незаконным публикацию фотографий из соцсетей без разрешения

Поводом для разбирательства стал материал в газете La Opinión-El Correo de Zamora. В 2013 году издание опубликовало заметку о том, что человек был ранен из огнестрельного оружия своим братом, который позже покончил жизнь самоубийством. Публикация сопровождалась фотографией потерпевшего, взятой с его страницы в Facebook.

Он подал на издание в суд и выиграл дело. Газета выплатит ему компенсацию в размере 15 тысяч евро.