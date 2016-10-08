Испанский школьник случайно потратил 100 тыс. евро на рекламу духового ансамбля

12-летний испанский школьник потратил 100 000 евро на рекламу от Google в попытках раскрутить свой духовой ансамбль. Впрочем, представители корпорации уже сообщили, что отказываются от своего права на взыскание счета, так как он стал следствием ошибки мальчика.

В августе юный Хосе Хавьер из города Торревьеха создал учетную запись в рекламном сервисе AdWords, который позволяет продвинуть товар или услугу на первые позиции результатов поиска. Клиент предоставляет информацию о своей банковской карте и платит Google только в том случае, если кто-то кликает на ссылку. Мальчик, родители которого открыли сберегательный счет на его имя, передал свои данные, думая, что он будет зарабатывать на рекламе на своем самодельном сайте.

Представители компании поняли, что «все это было ошибкой, которую Хавьер совершил, не подумав». «12-летнему мальчику не стоит начинать с растраты 100 000 евро», - заявил пресс-секретарь компании. В официальном заявлении Google говорится, что корпорация не будет взыскивать долг.

Мать мальчика Инма Кесада рассказала, что ее сын хотел купить музыкальные инструменты для своей группы Los Salerosos, где он играет на трубе. Родители узнали о происходящем от банковских служащих, которые позвонили им и рассказали о странных платежах по счету.