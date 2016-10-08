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          Новости Испании » Новости » Общество » 9 из 10 испанцев ходят в супермаркет с собственным пакетом

          9 из 10 испанцев ходят в супермаркет с собственным пакетом

          14:40 08.10.2016

          Испанцы с каждым разом все бережнее относятся к окружающей среде, и это внушает определенный оптимизм. К такому выводу пришли авторы социологического исследования Ulises, проведенного компанией MyWord по заказу издания 20 Minutos.

          Так, 87,5% опрошенных рассказали, что ходят в супермаркет с собственным пакетом. В этом вопросе женщины оказались ответственнее мужчин: в первой группе эта цифра составила 90,5%, а во второй – 84,4%. Во многих европейских странах ведется активная борьба против одноразовых пакетов. В апреле прошлого года Евросоюз принял новый норматив, в соответствии с которым необходимо максимально сократить количество самых сложных в переработке небольших пакетов. И Испания вполне ответственно подошла к решению этой задачи. Использование подобных мешков пока не запрещено нигде, кроме Каталонии, однако такая возможность уже рассматривается. Во многих супермаркетах они стали платными.

          Кроме того, жители Испании стали активнее пользоваться так называемыми "чистыми точками" для переработки самого разного мусора – от бытовых отходов до мебели, металла, краски и даже ртутных термометров. За последние 6 месяцев ими воспользовались 56,8% населения. 56,8% респондентов сдают лекарства на переработку в специальных пунктах SIGRE, установленных в 21 500 аптеках по всей стране. Более половины опрошенных (51,8%) заверили, что оставили в "чистых точках" бытовую технику. Масло на переработку сдают 44,6% участников опроса. По данным фондов Vida Sostenible и Ecolec, всего в стране насчитывается более тысячи подобных станций.

          22,9% отметили, что не жалеют средств на покупку экологически чистых продуктов. В большей степени эта привычка распространена среди состоятельных испанцев: в данной группе за здоровое питание выступают 35,5% опрошенных. Среди жителей страны с низкой покупательской способностью эта цифра составляет всего 10,9%. 23,7% респондентов также признались, что стараются не покупать изделия из пластика и прочие предметы, которые могут загрязнить окружающую среду.

          Помимо этого, почти каждый третий испанец (30,2%) в последние месяцы воспользовался велосипедом или ходил пешком, чтобы не загрязнять коуржающую среду. Эта цифра оказалась наиболее высокой в возрастной группе от 18 до 24 лет (44,7%), в то время как пожилые люди старше 64 лет, напротив, оказались в гораздо меньшей степени склонны к подобной практике (24,7%).

          Несмотря на высокий уровень сознательности в вопросах охраны природы, непосредственное активное участие в этом процессе вызывает у жителей страны наибольшие затрудения. Только 7,7% опрошенных принимали участие в различных акциях, направленных на благо окружающей среды – например, посадке деревьев или уборке парков. В этом смысле молодежь вновь оказалась самой инициативной: 17,1% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет присоединились к подобным мероприятиям. Среди лиц старше 64 лет эта цифра составила только 4,7%. Некоторая часть населения и вовсе не делает ничего во благо природы: 3,6% опрошенных за последние шесть месяцев не сделали ничего для ее сохранения. Любопытно, что самыми активными борцами за экологию оказались представитли левых политических течений. 

          Темы: Общество

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