Испанки собираются устроить 24-часовую забастовку на работе и дома

Забастовка будет проходить под девизом «если остановимся мы, остановится мир». Активистки предлагают приостановить работу на 24 часа, причём не только на рабочих местах, но и дома. Женщин призывают не заниматься такими повседневными делами как приготовление пищи или забота о детях. Таким образом феминистки хотят подчеркнуть тот факт, что женщины не только подвергаются дискриминации на рабочих местах, зарабатывая меньше, чем их коллеги мужского пола, но и, к тому же, выполняют большую часть работы по дому, за которую они не получают денег.

Зарплата женщин в Испании на 14% меньше, чем у мужчин. Среди специалистов, получающих самые высокие зарплаты в Испании, женщины составляют не более 35% .

Помимо забастовки, на 8 марта также запланированы демонстрации. В Мадриде акция начнётся в 19:00 у станции Atocha. В Барселоне марш стартует в 18:30 на Пасео-де-Грасия, в Валенсии – в 18:30 в парке Хардинес-дель-Партерре, в Севилье – в 19:00 на Пласа-Нуэва-де-ла-Аламеда.