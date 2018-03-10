Составлена карта голосования на «Евровидении»

Один из пользователей сайта с помощью флагов на карте обозначил, за какую страну жители того или иного государства отдают больше всего голосов во время музыкального конкурса.

Выяснилось, что Испания наибольшее количество голосов получает от португальцев. Испанцы же предпочитают голосовать за Германию и Италию.

Карта отражает традиционный обмен голосами между странами-соседками. Так, британцам свойственно голосовать за ирландских исполнителей, и наоборот. Такая же ситуация типична для Швеции и Норвегии, Греции и Кипра и других стран.