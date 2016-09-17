Испанка готовится родить ребенка в 62 года

Лина Альварес родит своего третьего ребенка в 62 года. Она говорит, что «очень счастлива». Ее беременность стала результатом экстракорпорального оплодотворения. Испанка забеременела через два десятилетия после менопаузы.

Ребенок должен появиться на свет в октябре. Врачи проведут кесарево сечение, чтобы избежать рисков, связанных с возрастом. «У меня не было никаких проблем в течение беременности и я полна счастья», - говорит Лина. «Нужно всегда бороться до конца», - добавляет она, объясняя, что третий ребенок – это награда за всё, что с ней произошло в жизни. К примеру, у ее старшего, 27-летнего, сына церебральный паралич.

Второго сына, которому сейчас 10 лет Лина родила тоже в результате искусственного оплодотворения. У нее нет мужа, однако она не считает это проблемой. Когда женщина решила повторить опыт с искусственным оплодотворением, не все врачи хотели за это браться, но ей удалось найти специалиста в Мадриде, который после серии медицинских тестов решил провести процедуру.