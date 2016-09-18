Испания определилась с участницей конкурса «Мисс мира»

Победительницей национального отборочного этапа конкурса "Мисс мира" стала жительница Арагона Ракель Техедор Мелендес, которая представит Испанию в финале. Как сообщают информационные агентства страны, гала-концерт прошел в минувшую субботу в муниципальном концертном зале города Салоу (Таррагона).

По словам организаторов мероприятия, победительницу "переполняют эмоции". Ей предстоит стать "послом испанской красоты и социальных обязательств, которые подразумевает эта корона". Девиз национального отборочного тура звучал как "Красота с предназначением".

Теперь Ракель Техедор ждет интенсинвая подготовка к финалу, который состоится в Вашингтоне (США) 20 декабря. Вместе с ней за звание "Мисс мира" поборются представительницы еще 120 стран. В настоящее время обладательницей короны является Мирейя Лалагуна, первая испанка, победившая в этом конкурсе.

Ведущей прошедшего вчера вечером конкурса стала Беатрис Харрин. На сцене выступили Элизабет Борне, представительница Таррагоны, выигравшая конкурс талантов в рамках испанского отборочного этапа прошлого года, и певец Ларрик Эбанкс.