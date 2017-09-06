Испания улучшила свою репутацию среди иностранцев

В целом иностранцы по-прежнему считают Испанию страной, подходящей для путешествий и жизни, но не для работы или инвестирования. Любопытно, что при общем росте показателей репутация Испании среди россиян ухудшилась...

Королевский институт Элькано представил доклад «Репутация Испании в мире 2017», в котором сообщается, что за последний год Испания улучшила свои показатели в международном рейтинге.

В докладе приводятся данные о том, что Испания продемонстрировала рост по показателю Pulse, который используется для оценки общих впечатлений от страны глазами иностранцев, на 3,7 пункта по сравнению с предыдущим годом. Всего Испания набрала 74,6 пункта из 100 возможных и сумела подняться на четыре позиции в международном рейтинге, включающем 55 стран. В тройку лидеров вошли Канада, Швейцария и Швеция.

Для составления рейтинга используется особая методология Country RepTrak, основанная на данных, полученных в результате общественных опросов. В этот раз опросы проводились среди жителей 23 стран, в том числе стран «Большой восьмёрки». Положительные тенденции для Испании наблюдаются во всех категориях, включая экономическую среду, социальное благополучие, дружелюбность и отзывчивость местных жителей, стиль жизни, эффективное использование ресурсов.

Лучшие отзывы от иностранцев Испания получила в таких категориях, как «дружелюбность населения», «стиль жизни» и «досуг и развлечения», а худшие – в категории «технологии», «прозрачность» и «экономическая среда», что свидетельствует об устоявшемся стереотипе об Испании как о стране, подходящей для путешествий и жизни, но не для работы или инвестирования.

В категории «досуг и развлечения» Испания находится на 8 месте и отстаёт от Италии, лидера по этому показателю, всего на 3,8 пункта. По критериям безопасности Испания обогнала Бельгию, Италию и Германию и заняла 15 позицию, а по туристической привлекательности – 11 место.

Репутация Испании значительно улучшилась среди жителей Германии (на 13%) и Франции (на 7%), а среди россиян, напротив, ухудшилась на 5,5%.