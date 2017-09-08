В список лучших вузов мира вошли 29 испанских университетов

В список лучших мировых ВУЗов по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 29 представителей Испании. Как сообщают информационные агентства страны, самые высокие результаты показали Университет Помпеу Фабра (UPF) и Автономный университет Барселоны (UAB), которые заняли 140 и 147 места соответственно. В свою очередь, Барселонский университет вошел в группу высших учебных заведений, занявших места с 201-го по 250-е, Университет Наварры – с 301-го по 350-е, а Автономный университет Мадрида – с 351-го по 400-е.

Во главе списка в очередной раз оказался Оксфордский университет (Великобритания), за которым следуют Кембриджский университет, Калифорнийский технологический институт, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. В первую тридцатку также вошли два китайских ВУЗа – Пекинский университет (27) и Университет Цинхуа (30).

Составители списка Times Higher Education оценили учебные заведения 77 стран по 13 различным параметрам, в число которых входят академическая обстановка, качество исследовний, международное присутствие и связи с соответствующей индустрией. Ежегодно авторы рейтинга изучают более 50 миллионов цитат из приблизительно 12 миллионов научных работ, чтобы измерить уровень влияния исследований, проводимых в каждом из университетов. По словам редактора рейтинга Фила Бейти, баллы, набранные в этом году испанскими UPF и UAB, "свидетельствуют о повышении этого показателя в обоих учебных центрах".

В список впервые попали университеты Альмерии и Аликанте. Они оказались среди ВУЗов, занявших места с 801-го по 1000-е. В группу "401-500" попали Политехнический университет Каталонии и Университет Ровира и Вирхили, а в группу "501-600" – мадридский Комплутенсе, Валенсийский и Гранадский университеты, а также Политехнический университет Валенсии.

"Самым положительным для Испании элементом является роль ее ВУЗов с исследовательской сфере, а основная проблема кроется в финансировании: для выхода на мировой уровень университеты требуют огромных инвестиций", отметил Бейти. "Необходимо платить высокие зарплаты именитым академикам и гарантировать соблюдение условий, которых они требуют. У британских и американских учебных заведений есть возможность платить высокую зарплату и нанимать лучших преподавателей", считает редактор списка.

Бейти подчеркнул, что получение высоких баллов в международных рейтингах позволяет университетам привлекать самых выдающихся студентов и академиков, а также открывает им новые возможности с точки зрения финансирования и сотрудничества. "Чем выше результат, тем более заметным в глобальном сообществе становится ВУЗ. Списки – это не только ресурс, с помощью которого студенты выбирают будущее место обучения, но и инструмент, позволяющий университетам выбирать и заключать интересующие их альянсы", заключил редактор.