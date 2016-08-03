Испания превращается в страну официантов

До начала кризиса в 2007 году в Испании работающими числились 19,1 миллиона человек. В 2013 году этот показатель сократился до 16,1 миллиона. По состоянию на июнь 2016 года трудоустроены были 17,7 миллиона человек. Однако новые рабочие места не имеют ничего общего с тем, что было до кризиса, ни по уровню дохода, ни по качеству исполняемых обязанностей. Например, есть рабочие места, которые занимают несколько человек, потому что трудятся неполный рабочий день. Очень многие сейчас согласны на временные контракты.

Статистика и министр труда Фатима Баньес говорят о том, что количество рабочих мест постепенно увеличивается, но рост не так велик, а основной сектор, который генерирует новые вакансии – это сфера услуг. В основном количество контрактов возрастает в туристический сезон.

В настоящее время в гостиницах, барах и ресторанах работает 1 585 851 человек. К примеру, в августе 2007 года занятых в этой сфере было всего 1 376 046. Можно отметить рост на 13,2%.

В сферу образования также направилось больше людей. Сейчас здесь работают 858 730 человек, тогда как в августе 2007-го года насчитывалось на 12% меньше - 598 782. Число парикмахеров увеличилось на 6% с 284 685 до 301 010 человек, некоторые из них открыли свое дело. Такая же тенденция в отрасли сельского хозяйства. Только здесь рост рекордный, более чем в 2 раза - с 148 232 до 304 000.

В строительстве в 2007 году было занято 2,4 миллиона человек, теперь чуть более одного миллиона. В торговле работали 3 миллиона человек, теперь – 2,8. Здравоохранение насчитывало 1,3 миллиона, на данный момент – только 1 миллион.

Есть сектора, на которые кризис подействовал не сразу, поэтому снижение там началось позже. С 2013 года число работников финансового сектора сократилось на 30 тысяч, в аренде автомобилей и техники – на 21 тысячу, ремонтом компьютеров занимается на 9,2 тысячи человек меньше, чем раньше. Журналистов стало меньше на 4 тысячи человек.