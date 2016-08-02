Королевская семья собралась на Майорке

Король Филипе VI, дон Хуан Карлос, донна София и принцесса Элена в субботу встретились в доме донны Пилар де Бурбон на побережье Кальвии (Майорка), чтобы отпраздновать 80-й день рождения старшей сестры дона Хуана Карлоса.

Они прибыли на трех машинах в 14:00 вместе с детьми и внуками именинницы. Бывший король присутствовал на обеде после возвращения из Перу, где он представлял Испанию на инаугурации нового президента Педро Пабло Кучински.

Король Фелипе после праздника встретился с представителями правительства Балеарских островов. Всю неделю монарх собирается работать из Пальма-де-Майорка, выполняя обычные задачи, которыми занимается в Мадриде.