Испанец инсценировал свое похищение ради выкупа

21-летний испанец задержан за инсценировку своего похищения, с помощью которой он намеревался выманить деньги у собственной матери.

Впрочем, женщина проигнорировала предупреждения "похитителей", которые предостерегали ее от контакта с правоохранительными органами, и обратилась в полицию мадридского пригорода Парла. Она рассказала о сообщениях с требованием выкупа, приходивших на ее мобильный телефон.

Последнее из них гласило: "Если ты хочешь увидеть снова увидеть своего сына и спокойно жить дальше, оставь 600 евро в укромном месте". Полицейские немедленно привели в действие особый протокол на случай похищений, однако им быстро удалось установить местоположение "пропавшего", который свободно разгуливал по городу.

На допросе он сознался, что инсценировал похищение, так как ему были необходимы деньги на выплату долга.