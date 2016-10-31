В Каталонии будут бороться с кабанами с помощью волчьих феромонов

Мэрия каталонского муниципалитета Сальт планирует использовать волчьи феромоны и установить электронные заборы по всему периметру городских огородов для защиты от кабанов. Как сообщают региональные информагентства, рост численности их популяции привел к тому, что животные постоянно проникают на сельскохозяйственные земли, вызывая серьезный ущерб.

В свете этой проблемы администрация заказала реализацию проекта по ее устранению. На эту цель будет выделено более 3 300 евро. Большая часть средств уйдет на установку электронного забора. В соответствии с планом, весь периметр муниципального огорода должен быть защищен уже к концу этого года.

В зоне сельскохозяйственных угодий на севере Сальта будет установлен вышеупомянутый забор, и в некоторых его точках также планируется использовать биологический репеллент, а именно, волчьи феромоны, призванные отпугнуть кабанов. "О существовании этих барьеров должно стать известно большей части популяции, так как кабаны способны передавать между собой знания и опыт", - гласит пресс-релиз мэрии.

Начальная стоимость проекта составлят 3 346 евро. После установки обеих систем мэрия оценит частоту случаев вторжения животных.