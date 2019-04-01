Испанцы протестуют против сокращения населения в сельской местности

В воскресенье, 31 марта, в Мадрид на масштабную акцию протеста съехались десятки тысяч жителей населённых пунктов, входящих в состав объединения «Опустошённая Испания» (España vaciada).

Ассоциация включает районы, для которых особо актуальна проблема сокращения населения. В Испании на 53% территории плотность населения не превышает 12 человек на квадратный километр. Манифестанты предъявили правительству требования о разработке плана по борьбе с депопуляцией.

Акция была организована совместными усилиями 94 объединений более чем из двадцати провинций по всей Испании под руководством платформ Teruel Existe и Soria Ya!. По оценкам организаторов, на манифестацию собралось более 100 тысяч человек. Полиция представила данные о 50 тысячах участниках.

Манифестанты прошли маршем по бульвару Реколетос от площади Колумба до площади Нептуна. Акция продолжалась около трёх часов.

Среди протестующих были пожилые люди, молодёжь и даже дети. Они жаловались на отсутствие в сельской местности работы и инфраструктуры, а также на высокие цены на недвижимость и невозможность арендовать жильё. Нередко звучали претензии о невыполненных обещаниях со стороны властей.

К манифестантам присоединился ряд политиков, включая пятерых членов правительства: министра труда Магдалену Валерио, министра здравоохранения Луису Сарседо, министра энергетического перехода Терезу Рибера, министра промышленности Рейес Марото и министра сельского хозяйства Луиса Планаса. Кроме того, на акции присутствовал лидер партии Ciudadanos Альберт Ривера, секретарь организации Podemos Пабло Эченике и заместитель секретаря Народной партии Исабель Гарсиа Техерина.