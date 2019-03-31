Севильская мечеть потребовала от Испании извинений за Реконкисту

Одна из мечетей Севильи решила потребовать от короля Испании Фелипе VI извинений за Реконкисту, после того как на прошлой неделе президент Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора предъявил требования об извинениях за колонизацию Америки.

Иман мечети Ishbilia Джихад Сарасуа направил письмо на имя испанского короля. Текст письма он также опубликовал на странице в Facebook. От имени мусульманского сообщества он обратился к дону Фелипе, заявив, что настал «исторический момент, чтобы признать вину за подлости, грабежи, изгнания и убийства, которые были совершены по приказу Католических королей и их непосредственных соратников, что завершилось покорением Гранады и невыполнением обязательств перед мусульманским сообществом».

Священнослужитель отмечает, что с конца XV века имели место преследования мусульман и другие действия, которые привели к миллионам смертей и изгнаниям.

Сарасуа аргументирует своё требование тем, что Фелипе VI является потомком королей, несущих ответственность за жестокие действия. Он также считает, что сейчас у испанского короля появилась возможность продемонстрировать мусульманскому сообществу своё уважение в противовес исламофобским настроениям. Иман добавил, что Испания могла бы предоставить гражданство «потомкам Аль-Андалуса» по аналогии с евреями-сефардами.