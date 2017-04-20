Испанцы отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости

Из-за растущих цен на фрукты и овощи многие испанцы полностью исключили их из своего рациона. По оценкам представителей продовольственных магазинов, объемы их потребления упали на 40% из-за резкого подорожания, вызванного произошедшими в начале года заморозками.

Президент Национальной федерации торговцев фруктами и овощами Тино Мора подтвердил, что дефицита овощей на рынке не наблюдается, однако признал факт роста цен. «Из-за снижения объемов поставок продавцы были вынуждены пересмотреть свою маржу», - отметил Мора. «Сложившаяся ситуация – настоящее наказание для тех, кто занимается продажами овощей: к сложностям в поисках оптовых закупок прибавляются трудности в розничной реализации по высоким ценам», - рассказал эксперт.

Ожидается, что ситуация выровняется в апреле.