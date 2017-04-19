Самой пожилой жительницей Европы стала 115-летняя испанка

Титул самой пожилой жительницы Европы перешел от скончавшейся в минувшую субботу 117-летней итальянки Эммы Морано к испанке Ане Вела Рубио. Ана, отметившая 115-й день рождения в октябре прошлого года в одном из домов престарелых Барселоны, считается старейшей жительницей Испании. Предыдущая обладательница звания старейшей европейки была последней представительницей поколений, родившихся в XIX веке – она появилась на свет 29 ноября 1899 года.

Ана Вела Рубио родилась в Кордове 30 октября 1901 года. В 40-е годы прошлого столетия она переехала в Барселону и начала работать портнихой. Сейчас Ана живет в доме престарелых La Verneda рядом со своей 89-летней дочерью. «Она не выглядит на 115. Некоторые из намного более молодых местных жителей кажутся старше Аны», - рассказал директор центра Давид Гонсалес. «Конечно, она особенная, но мы обращаемся с ней не как со 115-летней пожилой женщиной, а как с просто еще одним членом коллектива. Она всегда была очень приветлива, заботлива и оптимистична. Возможно, в этом и кроется секрет ее долгой жизни. Кроме того, Ана сильна физически. Вероятно, это все помогло ей пережить смерти трех из четверых ее детей, а также братьев и сестер, последние из которых скончались в прошлом году», - отметил Гонсалес.

В июне, когда Вела исполнилось 114 лет и 221 день, к ней перешел титул старейшей жительницы Испании. Предыдущий рекорд принадлежал уроженке Андалусии Марии Антонии Кастро, которая скончалась двадцать лет назад.

Ожидаемая продолжительность жизни испанцев в целом является одной из самых высоких в мире. Зачастую этот феномен объясняется полезными свойствами средиземноморской диеты и более медленным темпом жизни. Впрочем, некоторые из долгожителей считают своим секретом красное вино.