Игра Pokemon Go добралась до Испании

Сверхпопулярная новая игра Pokemon Go для смартфонов вышла на испанский рынок. Пользователи могу бесплатно скачать и установить ее на устройства на базе iOS и Android и отправиться на улицы в поисках виртуальных персонажей.

С момента своего релиза в США, Австралии и некоторых азиатских странах игра неоднократно становилась причиной хаоса, и полиции пришлось предупредить о существующих опасностях. Так, в Америке водитель, игравший в Pokemon Go за рулем, врезался в дерево.

Геймеры могут искать покемонов по всей Испании – в ближайших парках, на пляжах и даже по дороге на работу. Представители церквей, кладбищ и прочих монументов уже сообщили о наплыве игроков, разыскивающих и пытающихся поймать самых редких покемонов. Один из пользователей отметил: "Моя мать 15 лет пыталась убедить меня ходить в церковь, а Pokemon Go удалось добиться этого за два дня – я направился туда в поисках Пикачу", - поделился геймер.

Игру сразу настиг значительный успех: ежедневно одни только американские пользователи iPhone приносят разработчикам 1,6 млн долларов, а акции Nintendo взлетели почти на 50%. Pokemon Go уже пользуется больше людей, чем Tinder, а количество запросов по словам Pokemon Go уже превысило число запросов со словом "порно".